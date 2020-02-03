Становление методики компьютерной томографии

Компьютерная томография представляет собой методику лучевой диагностики. Она появилась в прошлом столетии и динамично развивается и по сей день, представляя собой высокоточный и безопасный способ обследования пациентов с всевозможными клиническими диагнозами. Развитие данной отрасли медицины обеспечивается за счет прогресса, который был достигнут в последние годы в области физики и компьютерных технологий. За счет этого выявление любых патологических состояний в организме человека стало реальным и вышло на более высокий уровень.

История развития диагностической методики

Сегодня существует два наиболее распространенных способа неинвазивной диагностики - МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография). За последние двадцать лет и тот, и другой методы стали широко применяться в медицине, а мнения врачей разделились: отдельные эксперты выступают на стороне МРТ, другие же отмечают точность и безопасность КТ.

Оба диагностических метода начали развиваться в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого столетия. За изыскания в области компьютерного сканирования организма в 1979 году Годфри Хаунсфилду и Алану Кормаку была вручена Нобелевская премия в области медицины. Однако в дальнейшем развитие отрасли компьютерного сканирования замедлилось, а все усилия инженеров, медиков и технологов были направлены на область магнитно-резонансной томографии. И все же нельзя сказать, что методика КТ никак не совершенствовалась. Ровно через десять лет, в 1989 году, ученые изобретают спиральный метод томографии. Это позволило увеличить точность диагностики в разы, а также обеспечило наименьшую скорость выполнения исследования. С этих пор и по сей день ученые продолжают изыскания в области компьютерного сканирования, с каждым годом совершенствуя аппаратуру для диагностики.

Улучшается не только оборудование, предназначенное для обследования. Совершенствуются и методики компьютерного сканирования. Так, переход от двадцатого к двадцать первому веку был ознаменован появлением нового способа сканирования - с использованием многосрезовой технологии. Теперь становится возможным построение трехмерных снимков, внедрение перфузионной компьютерной томографии, проведение виртуальных обследований.

Перспективы развития методики компьютерного сканирования

Сегодня отрасль компьютерной томографии развивается одновременно сразу в нескольких направлениях. Во-первых, идет увеличение числа детекторов в компьютерных сканерах. В некоторых медицинских учреждениях Европы и Америки уже устанавливается оборудование, способное выполнять 256-срезовые снимки. Благодаря этому можно проводить даже сложные обследования за считанные секунды. Например, КТ сердца можно провести за пару сердечных циклов. Другое направление развития отрасли компьютерной томографии - это появление двухтрубочных аппаратов. Это также повышает скорость диагностики.

Кроме того, ведется работа над усовершенствованием математических структур, которые отвечают за конечную обработку полученных данных. Благодаря этому стало возможным построение многоплоскостных снимков, 3Д-реконструкций. С помощью КТ-оборудования выполняется моделирование хирургических операций. Подводя итог, хочется сказать, что КТ сегодня - это высокочувствительный метод функциональной диагностики, который сочетает детальность изображений, как при МРТ, и доступность, как при рентгенологическом обследовании.

КТ в России

В нашей стране методика компьютерного сканирования применяется широко. На сайте https://KT-Kliniki.ru вы можете выбрать, где пройти КТ в Москве. Сервис предлагает сортировку обследований по их видам, стоимости, адресу клиники. Даже начинающие компьютерные пользователи почерпнут полезную информацию на нашем портале и определятся с выбором медицинского учреждения, где можно будет пройти высокоточное обследование на компьютерном томографе.

Отметим, что с каждым годом в столице растет число клиник, которые предлагают компьютерные сканеры для диагностики заболеваний. Столичные медицинские учреждения участвуют в реализации Национального проекта «Здоровье», в рамках которого планируется сделать цену КТ доступной для 100% жителей столицы. Одновременно ведется переподготовка и повышение квалификации врачей-рентгенологов. Увеличивается число компьютерных томографов в больницах, причем отдельные аппараты устанавливаются для круглосуточной диагностики. Это повышает результативность работы врачей самых разных специальностей - травматологов, кардиологов, нейрохирургов, неврологов.