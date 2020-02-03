Народные приметы на 4 февраля подскажут, потеплеет ли в ближайшее время

Народные приметы на 4 февраля помогут узнать, какие перспективы скорого потепления имеют место.

Народные поверья, касающиеся метеорологических явлений и являющиеся своего рода нетрадиционными методами определения погодной обстановки на будущее, гласят, что солнечная погода в четвертый день последнего месяца зимы является знаком, сигнализирующем о том, что скоро наступит весна. Если в этот день имеет место морозная погода, то в ближайшее время следует ожидать потепления.

Крестьяне, жившие несколько веков назад, радовались снегопаду 4 февраля, поскольку тогда было принято считать, что выпадение снега является предвестником хорошего урожая.

Также в былые времена 4 февраля лечили грыжу. Считалось, что именно в этот день данный недуг особо хорошо поддается лечению.