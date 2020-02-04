В Мордовии прокуратура выявила нарушения в сфере перевозок школьников

В Кочкуровском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

При проверке школьных автобусов, эксплуатируемых МБОУ «Кочкуровская СОШ», МБОУ «Семилейская СОШ» и МБОУ «Сабаевская СОШ», были выявлены нарушения технических регламентов. Транспортные средства не прошли техническое обслуживание, были оснащены одной медицинской аптечкой и одним огнетушителем, а также имели неисправную тормозную систему. Были выявлены и другие нарушения.

Главе Кочкуровского района было внесено представление.

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Источник: 13.мвд.рф