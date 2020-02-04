Народные приметы на 5 февраля подскажут, какая погода будет в августе

Народные приметы на 5 февраля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в августе.

Несколько столетий назад весьма распространенным было поверье метеорологического характера, которое гласит, что последний месяц грядущего лета будет жарким в том случае, если в пятый день февраля будет иметь место морозная и ясная погода. Кроме того, в былые времена люди верили в то, что яркое солнце в этот день является предвестником раннего прихода весны. Громко щебечущие утром 5 февраля синицы народными приметами называются сигналом о приближении потепления.

Считается, что человек, родившийся в пятый день февраля, будет жить долго, но здоровье у него будет не очень крепким.

Православная церковь 5 февраля почитает память святых Агафангела и Климента, которые подверглись многочисленными пыткам со стороны язычников из-за того, что отказались отречься от христианства.