В Саранске открылся пункт бесплатного проката детских удерживающих устройств

В Саранске был открыт пункт бесплатного проката детских удерживающих устройств.
Бесплатный сервис проката детских удерживающих устройств работает на базе организации «Центр защиты и поддержки детства».
Стоит отметить, что детские удерживающие устройства предоставляются в пользование на неопределенный срок.
Открытие пункта бесплатного проката детских удерживающих устройств стало возможным благодаря реализации проекта под названием «Дети. Дорога. Жизнь».
По информации «Известий Мордовии».
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