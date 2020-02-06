В Саранске открылся пункт бесплатного проката детских удерживающих устройств

В Саранске был открыт пункт бесплатного проката детских удерживающих устройств.

Бесплатный сервис проката детских удерживающих устройств работает на базе организации «Центр защиты и поддержки детства».

Стоит отметить, что детские удерживающие устройства предоставляются в пользование на неопределенный срок.

Открытие пункта бесплатного проката детских удерживающих устройств стало возможным благодаря реализации проекта под названием «Дети. Дорога. Жизнь».

По информации «Известий Мордовии».

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