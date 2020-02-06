В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
Указанное происшествие произошло утром 5 февраля на территории посёлка Ялга. Возле дома №19, расположенного по адресу – улица Мичурина, загорелся автомобиль марки «Лада-Гранта», принадлежащий 28-летней гражданке. Огонь вспыхнул в моторном отсеке транспортного средства. Пламя повредило двигатель на площади 0,5 кв. м.
В результате данного происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm