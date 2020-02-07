Интернет-мошенники ограбили 24-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 24-летняя местная жительница была ограблена интернет-мошенниками.

Недавно 24-летняя жительница Саранска, которая работает в салоне красоты, на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже беговой дорожкой по очень низкой цене. Горожанка решила купить данный товар. Девушка перечислила на банковский счет продавца более 24,5 тыс. рублей в качестве оплаты. Затем горожанка, решив проверить статус заказа, обнаружила, что она оформила заявку на покупку товара на сайте, адрес которого на один символ отличался от адреса сайта настоящего интернет-магазина.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф