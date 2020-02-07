В УФСИН РФ по Мордовии прошел учебно-методический семинар с работниками подведомственных учреждений, осуществляющими воспитательную и социальную работу с личным составом.

В рамках указанного семинара был рассмотрен порядок подготовки форм статистической отчетности, а также состоялся обмен опытом работы. Кроме того, были обсуждены положительные стороны в организации работы ряда учреждений.

Помимо этого, были подведены итоги организации воспитательной и социальной работы с личным составом за прошлый год.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su