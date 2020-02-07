Народные приметы на 8 февраля подскажут, будет ли весна теплой

С помощью народных примет на 8 февраля можно будет узнать, когда наступит весна, и будет ли она теплой.

Несколько веков назад люди, которые хотели узнать о том, какая метеорологическая обстановка будет иметь место грядущей весной, в восьмой день последнего месяца зимы смотрели на небо. Считалось, что безоблачное небо и отсутствие ветра в этот день являются предвестниками того, что весенняя погода, которая не будет прерываться внезапными визитами зимних вьюг и холодов, установится достаточно рано.

Также указанная метеорологическая обстановка 8 февраля предвещает, что в период с марта по май будет иметь место высокая температура воздуха.

Православная церковь в восьмой день февраля почитает память святого Федора Студита, который был причислен к лику святых за прилежное служение Богу при земной жизни.