Народные приметы на 9 февраля подскажут, наступит ли в ближайшее время похолодание

Народные приметы на 9 февраля подскажут, следует ли готовиться к похолоданию в ближайшее время.

Народные приметы, составленные несколько веков назад людьми, которые регулярно следили за погодой и выявляли закономерности её изменения, гласят, что в девятый день последнего месяца зимы низкое небо следует воспринимать в качестве сигнала о приближающемся похолодании. Облака, которые в этот день плывут по направлению ветра, в былые времена было принято считать знаком того, что снегопада в ближайшее время не будет.

Снег, который 9 февраля лежит в поле буграми, народные приметы называют предвестником хорошего урожая.

Кроме того, народные поверья не рекомендуют дарить и получать подарки в девятый день февраля, поскольку считается, что именно в этот день совершаются порчи, которые имеют крайне негативные последствия.