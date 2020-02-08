Страхование путешествий в Тинькофф страхование: преимущество, условия, варианты

В наше время, путешествовать стало не только просто, но и модно. Более того, страсть к приключениям и новым ощущениям есть, практически, у каждого человека, а посещение новых стран и мест — это ли не те самые эмоции.

Но поездки по новым странам, не всегда проходят гладко и поэтому страховка для путешествий — это лучший способ обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств и форс-мажоров.

Сегодня на рынке страхования присутствуют множество игроков и компаний, которые оказывают самые разнообразные услуги и предлагают различные пакеты, но есть также и лидеры этого рынка. В их числе Тинькофф Страхование.

Тинькофф страхование предлагает самые различные услуги: от оформление страховки для шенгенской визы, до страхования экстремальных путешествий.

Преимущества страхования путешествия в Тинькофф

Тинькофф страхование предлагает страховка для путешествий по различным странам, с максимально выгодными условиями и низкими ценами, без каких-либо ограничений и «подводных камней».

Основные преимущества Тинькофф страхования путешествия:

Страхование любого отдыха — вне зависимости от того какое путешествие вы совершаете: экстремальный отдых или спокойное и размеренное, условия будут одинаковыми;

Круглосуточная помощь — после наступления стразового случая, в течении часа будет найдет лучший специалист и вы будете направлены к нему;

Телемедицина — при острой необходимости или для постановки диагноза и определения дальнейших действий, с врачом можно связаться по видеосвязи в любом удобном современном месенджера.

Кроме того, услуга по подобному страхованию максимально доступна и ей может воспользоваться каждый гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетия и с действующим паспортом.

Условия страхования путешествий в Тинькофф

Страховка для шенгенской визы или путешествия по России имеет широчайший набор страховых покрытий и целый ряд преимуществ, в сравнении с аналогичными предложениями на рынке страхования.

Страхование в Тинькофф:

Без ограничений — нет никаких лимитов на стоматологию и другие медицинские услуги; Шенгенская виза — страховой полис полностью подходит для получения шенгенской и других виз; Быстрое возмещение — возврат средств в течении трех дней; Без похода в офис — заполнение заявки, оплата и получение полиса происходит онлайн, в течении нескольких минут.

Страховку может получить любой гражданин России, даже для самых экстримальных видов отдыха.