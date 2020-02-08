Страхование путешествий в Тинькофф страхование: преимущество, условия, варианты

В наше время, путешествовать стало не только просто, но и модно. Более того, страсть к приключениям и новым ощущениям есть, практически, у каждого человека, а посещение новых стран и мест — это ли не те самые эмоции.
Но поездки по новым странам, не всегда проходят гладко и поэтому страховка для путешествий — это лучший способ обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств и форс-мажоров.
Сегодня на рынке страхования присутствуют множество игроков и компаний, которые оказывают самые разнообразные услуги и предлагают различные пакеты, но есть также и лидеры этого рынка. В их числе Тинькофф Страхование.
Тинькофф страхование предлагает самые различные услуги: от оформление страховки для шенгенской визы, до страхования экстремальных путешествий.
Тинькофф страхование предлагает страховка для путешествий по различным странам, с максимально выгодными условиями и низкими ценами, без каких-либо ограничений и «подводных камней».
Основные преимущества Тинькофф страхования путешествия:
Кроме того, услуга по подобному страхованию максимально доступна и ей может воспользоваться каждый гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетия и с действующим паспортом.
Страховка для шенгенской визы или путешествия по России имеет широчайший набор страховых покрытий и целый ряд преимуществ, в сравнении с аналогичными предложениями на рынке страхования.
Страхование в Тинькофф:
Страховку может получить любой гражданин России, даже для самых экстримальных видов отдыха.