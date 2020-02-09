Народные приметы на 10 февраля подскажут, будет ли лето дождливым и холодным

Народные приметы на 10 февраля позволят определить, будут ли грядущим летом наблюдаться обильные осадки.

Несколько веков назад в народной среде особым доверием пользовалось поверье, которое гласит, что в период с июня по август будут часто идти дожди, а столбики термометров опустятся ниже характерных для данного времени года значений в том случае, если в десятый день последнего месяца зимы будет иметь место ветреная погода.

Также в былые времена люди 10 февраля старались сходить на рыбалку, поскольку считалось, что в этот день обязательно будет хороший улов.

Кроме того, 10 февраля люди, жившие в былые времена, делали уборку в доме, чтобы домовой не разбушевался.