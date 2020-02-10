«Молодой Папа»: признанный Ватиканом шедевр теперь и на ShowJet

Сериал «Молодой Папа» - это настоящая находка для тех, кто интересуется историей искусства, историей религии, проблемами власти и поисков Бога. Все серии этого киношедевра можно посмотреть на портале ШоуДжет.

Создатель сериала говорит, что это фильм об одиночестве. Актер, занятый в заглавной роли, утверждает, что этот фильм - о вере и безверии.

Избрание никому не известного кардинала Ленни Белардо (Джуд Лоу) на пост Папы Римского, взявшего имя Пий XIII (в реальности это имя носил один из антипап) стало для ватиканской курии настоящим потрясением. Молодой (ему всего 47 лет), нестандартно мыслящий, способный на неожиданные, шокирующие кардиналов и паству, поступки и слова, новый понтифик разрушил все планы тех, кто собирался сделать его своей марионеткой.

Пий XIII придерживается консервативной, традиционалистской политики, громит с балкона апостольского дворца тех, кто забыл Бога - но сам при этом пытается обрести утраченную веру, найти твердую почву под ногами, жить в согласии с самим собой.

Создателю этого фильма, Паоло Соррентино, удалось показать трагедию одинокого человека, покинутого родителями девятилетнего мальчишки, попавшего на вершину власти, человека, который ищет в близких людях доброту и участие, но и сам же безжалостно отталкивает от себя всех, кто ему когда-то был дорог - через фантастические визуальные эффекты, богатство каждого кадра, непревзойденную игру Джуда Лоу.

Кинотеатр ShowJet: увидеть Ватикан бесплатно

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На протяжении десяти серий зрители смогут понаблюдать за явными и скрытыми от посторонних глаз делами, что творятся в Ватикане (интерьеры дворцов, келий и храмов, в том числе Сикстинской капеллы и папской библиотеки, были до мельчайших подробностей воссозданы на киностудии «Чинечитта»), насладиться прекрасной актерской игрой:

Джуда Лоу (в роли Ленни Белардо);

Дайан Китон (в роли сестры Мэри);

Сильвио Орландо (в роли кардинала Войелло);

Хавьера Камара (в роли кардинала Гутьерреса);

Джеймса Кромуэлла (в роли кардинала Спенсера);

Людвин Санье (в роли жены швейцарского гвардейца Эстер).

При этом актеры второго плана нисколько не уступают звездному ведущему составу, а работа сценаристов, операторов, художников по костюмам и декорациям, исторических консультантов делает этот просмотр этого сериала настоящим праздником, заставляет размышлять над непростыми отношениями человека и Бога, над секретами бытия и над всей нашей жизнью.