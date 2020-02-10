Народные приметы на 11 февраля подскажут, будет ли август жарким

Народные приметы на 11 февраля помогут узнать, будет ли в августе жаркая погода.

Несколько веков назад люди верили в примету, которая гласит, что в том случае, если 11 февраля имеет место очень холодная погода, последний месяц предстоящего лета будет очень жарким. Ветер в одиннадцатый день февраля народные приметы называют предвестником того, что весной и летом будут часто идти дожди. Дым, который идет коромыслом в этот день, предвещает скорое потепление.

Вечером 11 февраля люди, которым довелось жить несколько веков назад, ели кулебяку, поскольку верили в то, что это подарит им счастье.

Кроме того, в былые времена женщины могли 11 февраля легко ударить своих мужей, чтобы последние проявляли к ним нежность и ласку.