Как вырастить базилик из семян на подоконнике

Базилик ценится из-за высокого содержания эфирных масел. Поэтому трава имеет вкус пряной смеси карри — слегка горьковатой с приятными, сладковатыми нотками. Приправа на основе базилика маслянистая с ярким ароматом. Блюда с ним не только отличаются изысканным вкусом, но и способствуют укреплению иммунитета и выводят радиоактивные токсины из организма.

Многие хозяйки желают иметь под рукой не только сухие листья пряности, но и свежие зеленые листья. Круглый год растение может расти на подоконнике, но чтобы растение радовало, ему необходимо особое внимание.

Один из способов разведения базилика — выращивание из семян. Он имеет как плюсы, так и минусы в культивировании пряного растения.

Минус — кустики базилика развиваются долго, в пищу зелень можно будет употреблять только через год. Плюс — кустики, выращенные из семян, прослужат дольше, чем выращенные из черенков.

В природе существует большое многообразие базилика, но для того, чтобы вырастить из семян пряность, лучше выбрать низкорослые сорта растения.

Выбранные семена перед посевом желательно обеззаразить. Для этого их помещают в специальные растворы, продающиеся в специализированных, садовых магазинах. Затем каждое семя сажают в хорошо увлажненную, подготовленную почву на глубину не более одного сантиметра и на дистанции друг от друга в десять сантиметров.

Сеют семена в маленькие горшочки или пластиковые стаканчики из-под йогурта. Поверхность цветочных горшочков накрывают пленкой, пропускающей свет, и ждут первых полноценных ростков. В помещении, где стоят горшочки с посаженными семенами, должна быть температура воздуха от плюс двадцати до плюс двадцати пяти градусов. Тогда время ожидаемых всходов уменьшится до десяти дней.

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Когда на всходах появятся два-три листочка, рассаду аккуратно, не повреждая хрупких корешков, пересаживают в большой горшок емкостью до одного литра.

Укрепившиеся ростки переносят в теплую, хорошо освещенную комнату. Поливают растение часто, желательно в одно и то же время, а в жаркую погоду полив увеличивают до двух раз в сутки, не следует забывать об опрыскивании базилика. Температура воды для полива и опрыскивания должна быть только комнатной температуры.

Чтобы растение хорошо развивалось, стоит подготовить почву. Грунт должен быть плодородным и хорошо пропитанным влагой. На дно посуды необходимо положить дренаж до двух сантиметров. Грунт готовят из двух частей:

• одна часть гумуса;

• две части торфа или кокосового волокна.

Базилик любит хорошо удобренную, обогащенную кислородом почву, для этого землю насыщают различными подкормками и разрыхляют ее.

Для употребления листиков базилика нужно аккуратно срезать зрелые листья и оставить не менее трех листиков на кустике. Выращивание базилика из семян принесет вам хороший урожай, главное запаситесь терпением.