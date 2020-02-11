Народные приметы на 12 февраля подскажут, следует ли готовиться к дождливому году

Народные приметы на 12 февраля помогут узнать, будет ли предстоящий год дождливым.

Несколько веков назад существовало поверье, которое гласит, что в том случае, если в двенадцатый день последнего месяца зимы имеет место сильный ветер, период с марта по ноябрь будет сопровождаться частыми дождями. Иней, который виден на деревьях в этот день, народные приметы называют предвестником скорой оттепели. Громко каркающие вороны, которые пытаются отыскать укромное местечко 12 февраля, предвещают метели.

Народные приметы советуют мужчинам в этот день активно работать, поскольку считается, что именно 12 февраля всех трудяг сопровождает некое метафизическое покровительство, гарантирующее позитивный результат деятельности.

Кроме того, 12 февраля народные поверья разрешают строить любые планы, поскольку они обязательно сбудутся.