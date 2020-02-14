Министр внутренних дел Мордовии провел прием граждан

Министр внутренних дел Мордовии полковник полиции Борис Шейнкин провел встречу с населением.

Шесть жителей Мордовии обратились к руководителю ведомства с интересующими их вопросами, которые имели социальный и материальный характер, а также касались трудоустройства и процесса расследования уголовных дел.

Граждане получили исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, а также ряд рекомендаций.

По результатам личного приема были приняты заявления, которые будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.

Читайте также о том, что заместитель министра юстиции России посетил учреждения, подведомственные УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф