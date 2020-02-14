В Мордовии несколько жителей Московской и Нижегородской областей пойдут под суд по обвинению в сбыте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении нескольких жителей Московской и Нижегородской областей, которые обвиняются в сбыте наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в октябре 2018 года 28-летний житель Московской области предложил своему знакомому заняться деятельностью, связанной с продажей наркотиков. Последний дал согласие. В итоге парни вовлекли в преступную деятельность двух жителей Нижегородской области. Запрещенные вещества молодые люди сбывали в Саранске и Муроме.

В Саранск обвиняемые приезжали на несколько дней, останавливаясь на съемной квартире. В период с октября 2018 года по февраль минувшего года парни сбыли наркотики общей массой более 800 г.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф