Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 30-летнего жителя Мордовии

В Кочкуровском районе 30-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Недавно 30-летнему жителю указанного района позвонил ранее незнакомый ему гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие преступники получили доступ к банковскому счету мужчины. Затем якобы работник финансового учреждения попросил пострадавшего продиктовать данные его банковской карты, пояснив, что это нужно для предотвращения попытки кражи денег упомянутыми злоумышленниками. Житель Кочкуровского района предоставил собеседнику необходимую информацию. После этого мужчина обнаружил, что с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 92 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф