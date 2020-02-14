В Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Перевозчик»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

В ходе проведения указанного мероприятия стражи порядка выявили 17 административных нарушений ПДД. В общей сложности сотрудниками Госавтоинспекции было проверено 178 транспортных средств.

За время проведения рассматриваемого оперативно-профилактического мероприятия дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов на территории Саранска зафиксированы не были.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф