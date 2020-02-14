Административная комиссия Пролетарского района Саранска подвела итоги работы за январь

Административная комиссия Пролетарского района Саранска отчиталась о результатах работы за первый месяц текущего года.

В общей сложности в течение января в указанном районе Саранска было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях.

Были привлечены к административной ответственности 15 физических лиц и 2 должностных лица. Сумма наложенных штрафов составила 13,9 тыс. рублей. Сумма взысканных штрафов равна 4 тыс. рублей.

В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов было направлено 13 постановлений административной комиссии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru