В Рузаевке загорелся автомобиль

В Рузаевке произошло возгорание автомобиля.
Указанное происшествие произошло утром 13 февраля возле дома №58, расположенного по адресу – улица Ухтомского. В салоне автомобиля марки УАЗ вспыхнул огонь. 60-летний водитель данного транспортного средства пытался самостоятельно ликвидировать возгорание, бросая в горящий салон снег. В конечном итоге пламя потушили прибывшие на место инцидента пожарные.
Огонь повредил транспортное средство на площади 2 кв. м.
В результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm