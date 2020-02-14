В Рузаевке загорелся автомобиль

В Рузаевке произошло возгорание автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 13 февраля возле дома №58, расположенного по адресу – улица Ухтомского. В салоне автомобиля марки УАЗ вспыхнул огонь. 60-летний водитель данного транспортного средства пытался самостоятельно ликвидировать возгорание, бросая в горящий салон снег. В конечном итоге пламя потушили прибывшие на место инцидента пожарные.

Огонь повредил транспортное средство на площади 2 кв. м.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm