В Мордовии транспортные полицейские вернули мужчине украденный мобильный телефон

В Мордовии транспортные полицейские вернули мужчине похищенный мобильный телефон.

Недавно к транспортным полицейским обратился за помощью пассажир поезда, следовавшего из Караганды в Москву. Гражданин сообщил о том, что был похищен принадлежащий ему мобильный телефон. Стражи порядка выяснили, что к совершению данного преступления причастен 27-летний житель Башкирии, являющийся пассажиром того же поезда. Было установлено, что парень похитил гаджет из кармана куртки пострадавшего, висевшей на вешалке. Молодой человек специально выждал момент, когда законный владелец мобильного телефона отвлекся. Украденный гаджет был возвращен пострадавшему.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm