В одной из колоний Мордовии прошел конкурс «Модница»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии осужденные женщины соревновались в конкурсе «Модница».

Участницы конкурса шили платья и костюмы из самых разнообразных материалов, среди которых газеты, пакеты, фольга, этикетки.

Своими творческими способностями конкурсантки продемонстрировали индивидуальное мастерство и фантазию, а также порадовали зрителей новыми оригинальными нарядами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su