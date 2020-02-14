В Саранске были проведены соревнования по настольному теннису среди сотрудников органов безопасности и правопорядка

В Саранске прошли соревнования по настольному теннису среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Мордовии.

Указанные соревнования проходили в спортивном зале средней общеобразовательной школы № 27. В рассматриваемых состязаниях приняли участие 11 команд.

В ходе упорной борьбы первое место заняла команда МВД. Второе место досталось представителям МЧС. Третье место завоевали сотрудники ФСИН.

Участники соревнований продемонстрировали хорошую физическую и техническую подготовку.

Победители и призеры состязаний были награждены грамотами, медалями, дипломами и ценными подарками.

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Источник: 13.fsin.su