Народные приметы на 15 февраля подскажут, установится ли в ближайшее время теплая погода

Народные приметы на 15 февраля подскажут, следует ли готовиться к приходу теплой погоды.

Несколько столетий назад люди, занимающиеся изучением погоды и закономерностей изменения метеорологической обстановки, сформировали правило, которое гласит, что в том случае, если в пятнадцатый день последнего месяца зимы хорошо видно солнце на небе, в ближайшее время наступит оттепель, которая постепенно перерастет в стойкую весеннюю погоду без морозов и снега.

Снег, выпавший в этот день, народные приметы трактуют в качестве сигнала о том, что весна будет сопровождаться обилием осадков, а температура воздуха в этот период будет ниже нормы.

О скором приходе весны 15 февраля может свидетельствовать яркий закат. Оттепель в этот день предвещает частые дожди в период с марта по май и плохой урожай.