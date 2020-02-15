Народные приметы на 16 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 16 февраля помогут узнать, будут ли предстоящим летом часто идти дожди.

В былые времена люди доверяли поверью, которое гласит, что обилие снега, наблюдающееся в шестнадцатый день последнего месяца зимы, является верным признаком того, что в период с июня по август будут часто идти дожди. Стоит отметить, что осадки будут выпадать в условиях холодной погоды. Кроме того, предвестниками холодного и дождливого лета народные приметы называют громко чирикающих в этот день воробьев.

Также народные приметы запрещают 16 февраля носить черные вещи и брать деньги в долг, поскольку это считается плохой приметой, которая предвещает неприятности.

Кроме того, во второй половине последнего месяца зимы крестьяне старались активно хлопотать по хозяйству, веря в то, что эти действия ускорят приход весны.