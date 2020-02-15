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Народные приметы на 16 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 16 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 16 февраля помогут узнать, будут ли предстоящим летом часто идти дожди. 

В былые времена люди доверяли поверью, которое гласит, что обилие снега, наблюдающееся в шестнадцатый день последнего месяца зимы, является верным признаком того, что в период с июня по август будут часто идти дожди. Стоит отметить, что осадки будут выпадать в условиях холодной погоды. Кроме того, предвестниками холодного и дождливого лета народные приметы называют громко чирикающих в этот день воробьев.

Также народные приметы запрещают 16 февраля носить черные вещи и брать деньги в долг, поскольку это считается плохой приметой, которая предвещает неприятности.

Кроме того, во второй половине последнего месяца зимы крестьяне старались активно хлопотать по хозяйству, веря в то, что эти действия ускорят приход весны.

 