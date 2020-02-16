Народные приметы на 17 февраля подскажут, следует ли ожидать оттепели

Народные приметы на 17 февраля расскажут о перспективах потепления на ближайшее время.

В былые времена существовало своего рода синоптическое правило, которое гласило, что чернеющий в семнадцатый день последнего месяца зимы лес является предвестником того, что в ближайшее время повысится температура воздуха.

Кроме того, народные приметы гласят, что именно в этот день у волков начинаются брачные игры.

Также несколько столетий назад было принято считать, что птица, которая снится в ночь на 17 февраля, предвещает скоро получение неких новостей. Тем, кому в данную ночь приснится свинья, следует готовиться к жизненным трудностям.