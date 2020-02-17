Народные приметы на 18 февраля подскажут, будет ли весна теплой и ранней

Народные приметы на 18 февраля помогут узнать, следует ли готовиться к приходу ранней и теплой весны.

Несколько веков назад в народной среде имело широкое распространение поверье метеорологического характера, которое гласит, что морозная погода в восемнадцатый день последнего месяца зимы является предвестником того, что весна наступит рано и будет теплой. Также народные приметы называют данную метеорологическую обстановку признаком того, что летом дожди будут идти крайне редко.

Отсутствие снега в этот день народные поверья называют признаком того, что грядущее лето будет знойным.

В былые времена крестьяне молились 18 февраля святой мученице Агафье, чтобы она защитила домашний скот.