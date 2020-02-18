Народные приметы на 19 февраля подскажут, придет ли в ближайшие дни весна

Народные приметы на 19 февраля помогут определить, следует ли готовиться к раннему приходу зимы.

Несколько столетий назад те, кто вел метеорологические наблюдения на постоянной основе, сформулировали правило, согласно которому мороз, трещавший в девятнадцатый день последнего месяца зимы, являлся верным признаком того, что уже через несколько дней установится весенняя погода, а летом будет иметь место жара, обильные осадки в период с июня по август в этом случае не предвидятся.

Похолодание, наблюдающееся 19 февраля, народные приметы трактуют в качестве своего рода сигнала о теплом марте.

В былые времена одинокие люди именно в этот день молились, чтобы в ближайшем будущем найти вторую половинку.