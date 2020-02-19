В Мордовии полицейские провели операцию «Быт»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Быт».

Указанное мероприятие было направлено на повышение эффективности профилактического воздействия на лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, предупреждение, пресечение тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в упомянутой сфере.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия было поставлено на профилактический учет 48 лиц, из которых 37 - бытовые дебоширы. Также было выявлено 34 преступления, по которым возбуждено 31 уголовное дело. Кроме того, было задокументировано 220 административных правонарушений, в том числе 66 - за нанесение побоев, 39 - за мелкое хулиганство, 76 - за распитие и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 3 - в сфере реализации алкогольной продукции, 8 - в сфере незаконного оборота наркотиков, 28 - за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.

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Источник: 13.мвд.рф