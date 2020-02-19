В Больших Березниках загорелся жилой дом

В Больших Березниках произошло возгорание жилого дома.

Утром 18 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Карла Маркса. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит частный жилой дом №91, принадлежащий 40-летней женщине.

Пламя повредило отделку и имущество, находившееся в постройке, на общей площади 60 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru