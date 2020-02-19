Народные приметы на 20 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето прохладным

Народные приметы на 20 февраля помогут узнать, установится ли предстоящим летом прохладная погода.

Несколько столетий назад люди считали, что красный закат, наблюдающийся вечером 20 февраля, является верным признаком того, что в период с июня по август будет иметь место прохладная погода. Ветер в этот день народные приметы трактуют в качестве предвестника хорошего урожая зерновых.

Народные приметы советуют 20 февраля лечить сердечно-сосудистые заболевания, поскольку несколько веков назад считалось, что именно в этот день данное лечение будет иметь максимальный эффект.

Также в былые времена в двадцатый день февраля люди старались давать милостыню, считая, что подаяние в будущем принесет им благополучие.