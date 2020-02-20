Дарига Назарбаева обсудила вопросы здравоохранения с представителями ВОЗ

В Нур-Султане прошла встреча главы сената Республики Казахстан и представителей Всемирной организации здравоохранения. По сообщению пресс-службы сената, Дарига Назарбаева обсудила вопросы здравоохранения и направления госполитики в области медицины и социальной помощи с Хансом Клюге— директором Европейского регионального бюро ВОЗ.

Так, Дарига Назарбаева задалась вопросом, как именно можно улучшить сферу охраны и укрепления здоровья матери и ребенка, а также акцентировала внимание на необходимости модернизации и доведения до мировых стандартов санитарной и социальной служб. Кроме того, Дарига Назарбаева с представителями ВОЗ коснулась и актуальной проблемы: распространения ВИЧ и методов его профилактики и лечения.

Напомним, что, по словам Ханса Клюге, Казахстан показывает отличные показатели в этой области, не давая разразиться эпидемии ВИЧ в стране. Этот факт подтверждает и официальная статистика казахских профильных центров, занимающихся борьбой со СПИДом: так, вертикальная трансмиссия от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку упала с 30% до 1,2%.