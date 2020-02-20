Народные приметы на 21 февраля подскажут, когда закончится зима

Народные приметы на 21 февраля помогут узнать, закончится ли в ближайшее время зима.

Несколько столетий назад в народной среде существовало своего рода метеорологическое правило, которое гласит, что в том случае, если 21 февраля наблюдается морозная погода, уже совсем скоро завершится зима. Гром, гремящий в этот день, поверья называют предвестником того, что весной и летом часто будут иметь место сильные порывы ветра. Дым, стелящийся по земле 21 февраля, в былые времена люди воспринимали в качестве сигнала о приближении снегопадов.

Также о том, что в ближайшее время потеплеет, 21 февраля может свидетельствовать валяющаяся в снегу собака.

Народные поверья не советуют в этот день проводить медицинские операции. Считается, что будет иметь место негативный результат.

Кроме того, в былые времена люди старались никому не завидовать 21 февраля, чтобы не сглазить того, в отношении которого направлено данное чувство.

Также 21 февраля народные приметы рекомендуют вступать брак, называя этот день благоприятным для подобного события.