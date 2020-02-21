В Мордовии начал работу уникальный федеральный портал «Карта героев»

20 февраля в России запущен уникальный интерактивный портал «Карта героев» http://kartageroev.ru/. Его разработала команда проекта «Подвиги обычных людей» из Саранска, которая в октябре прошлого года получила рекордную для республиканских НКО поддержку Фонда президентских грантов.

Уникальность портала в том, что с его помощью творить историю своей страны сможет любой житель России. В каждой семье хранятся воспоминания о родных, сражавшихся за Родину во времена Великой Отечественной войны. Фотографии и рассказ о них можно добавить на карту через специальную форму. Но подвиги, по мнению команды проекта, совершались не только в годы войны – герои живут среди нас прямо сейчас. Это пожарные, спасатели, врачи и представители других профессий, спасающих жизни по призванию. Это неравнодушные люди, которые не проходят мимо человека в беде и помогают ему, не жалея сил, времени, здоровья и денег. Все такие истории тоже найдут свое место на карте героев.

«Карта задумывалась как подобие социальной сети, которая позволяет любому пользователю во всеуслышание сказать кому-то спасибо, – говорит директор АНО «Подвиги» Наталья Широкова. – Мы на протяжении семи лет каждый день пишем о людях, которые спасают других, помогают им, вдохновляют жить – всех их мы считаем настоящими героями. В большинстве своем они люди скромные и предпочитают о своем подвиге не распространяться. Но неравнодушное поведение не станет нормой, если его не демонстрировать! Поэтому мы решили создать возможность для каждого рассказать о знакомом герое и его поступке всей стране – чтобы было понятно, на кого надо равняться».

Прежде чем добавить информацию на сайт, посетитель портала может проверить, что упоминаемого им героя нет в базе. Для этого нужно воспользоваться строкой поиска или фильтрами. Затем в простой форме обратной связи нужно написать историю подвига, приложить фото или видео. Достоверность историй будут проверять редакторы проекта. Также посетители портала смогут отредактировать уже размещенную на сайте историю, добавив в неё больше фактов. Такая возможность совместной работы сделает проект по-настоящему народным.

На карту попадут не только люди, но и благотворительные проекты, которые работают в регионах. Со временем на портале будет реализована возможность присоединиться к любому проекту, став его волонтёром.

В числе первых героических историй, нанесенных на карту, появились подвиги жителей Мордовии: юной крановщицы Тани Бибиной, участкового Василия Мартынова, паратриатлониста Семёна Радаева и других уроженцев республики.

Обращать внимание граждан страны на то, что ежеминутно в мире совершаются добрые дела, общественно значимые и героические поступки – одна из приоритетных задач команды проекта «Подвиги обычных людей». Популяризировать подвиги необходимо, чтобы современное поколение не оставалось в стороне от общественных, социальных, экологических и иных проблем, а охотнее предлагало пути их решения, следуя примеру своих сограждан.

«У нас дети хорошо знают супермена, бетмена и прочих мэнов, потому что у них отличные пиарщики, – говорит создатель проекта «Подвиги» Денис Шапкарин. – А свои герои нам не знакомы. При этом в каждой школе дети регулярно пишут сочинения о том, на кого они хотят быть похожими, о своих родных, погибших на фронте или вернувшихся с Победой. Так давайте сделаем так, чтобы эти сочинения не пропали в прошлогодних тетрадках, а стали известны всей стране! Это необходимо для того, чтобы наши дети действительно хотели быть похожими на Героев, а не только говорили это ради хорошей оценки».

В октябре 2019 года АНО «Подвиги» представила проект «Карта героев» на конкурс Фонда президентских грантов и получила 5 239 486 рублей на его реализацию. К настоящему моменту портал полностью готов к работе – на нём уже размещены более 500 историй, к концу года их будет не менее 8 000. Команда проекта надеется, что читатели захотят поделиться собственными уникальными историями и рассказать о героях своей семьи.

Справка о проекте «Подвиги обычных людей»:

Проект «Подвиги» создан в 2013 году. Идеолог и основной меценат проекта – предприниматель, сооснователь агентства интернет-рекламы Nectarin Денис Шапкарин.

Проект «Подвиги» находит и публикует героические истории со всей страны и мира. Аудитория проекта сегодня составляет более 230 000 человек. У проекта есть YouTube-канал «Время героев», на котором известные люди читают реальные героические истории.

В 2014 году команда выпустила первый том книги «100 подвигов обычных людей», средства на её издание внесли обычные люди. В декабре 2019-го вышла книга сказок, посвященная подвигам и добрым поступкам современных детей. В планах проекта на ближайший год – выпуск второго тома книги «100 подвигов обычных людей» и реализация ещё ряда спецпроектов.