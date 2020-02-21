Народные приметы на 22 февраля подскажут, будет ли март солнечным и теплым

Народные приметы на 22 февраля помогут узнать, установится ли в марте теплая и солнечная погода.

Несколько веков назад люди доверительно относились к так называемой метеорологической примете, которая гласит, что в том случае, если после двадцать второго дня зимы следующие семь дней будут холодными, первый месяц весны порадует очень теплой погодой и ясным небом.

Багряный закат, наблюдающийся вечером 22 февраля, народные поверья называют предвестником снегопада. Теплая погода в этот день сигнализирует о затяжной зиме.

Также в былые времена было принято считать, что в ночь на 22 февраля снятся вещие сны.