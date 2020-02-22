Народные приметы на 23 февраля подскажут, будет ли теплым начало весны

Народные приметы на 23 февраля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в начале весны.

Несколько веков назад в народной среде широкое распространение имело поверье метеорологического характера, которое гласит, что морозная погода, наблюдающаяся 23 февраля и на протяжении шести следующих дней, является верным признаком теплого марта. Стужу в этот день народные приметы называют своего рода последней попыткой сопротивления зимы, которая пытается не отступать, чувствуя приближение весны.

Очень часто люди, жившие несколько веков назад, именно 23 февраля начинали усердно лечить те или иные заболевания, веря в то, что этот день обладает особенной метафизической атмосферой, способствующей успешному выздоровлению.

Кроме того, народные приметы не рекомендуют в двадцать третий день последнего месяца зимы думать о потенциальном риске заболеть той или иной болезнью, поскольку велика вероятность материализации данных мыслей.