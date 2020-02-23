10 секретов успеха опытных трейдеров

1. Автоматизируйте теханализ рынка

Вы сами прекрасно знаете, что мониторинг котировок, применение нескольких индикаторов, уровней поддержки-сопротивления, волн Эллиотта, линий Фибоначчии – все это отнимает уйму времени. Пользуйтесь сервисами торговых сигналов, вроде Trading Central, которые ежедневно готовят для вас независимые технические рекомендации по всем активам. Покупать подписку не обязательно. К примеру, один из самых надежных брокеров мира, FxPro, предоставляет своим клиентам доступ к премиум-пакету этой аналитики – бесплатно. Достаточно пройти регистрацию на официальном сайте брокера: https://www.fxproru.org/

2. Используйте роботов

Грамотные торговые системы запускаются в момент поступления выверенного сигнала на рынке и открывают сделки, даже когда вы спите. Кроме того, они исключают из трейдинга важный негативный фактор – эмоции. И могут буть установлены на VPS: значит, перебои с интернетом вам не страшны. Отсюда – следующий секрет.

3. Используйте удаленный сервер

Да-да, торговых советников необходимо устанавливать на выделенный сервер, VPS. Котировки попадают на него напрямую из пула поставщиков ликвидности, а это снижает время задержки и повышает качество торговли.

4. Смотрите онлайн-трансляции заседаний ЦБ

Не стоит слепо доверять комментариям журналистов, которые любят выхватывать слова глав центробанков из контекста. Рынок, особенно валютный, реагирует на выступления представителей регуляторов моментально: гораздо раньше, чем выходят статьи и обзоры аналитиков.

5. 80% - демо, 20% - реала

Необходимо непрерывно тренироваться. Каждый день открывайте демо-счет и оттачивайте комбинации различных индикаторов, пока не подберете ту, которая начнет приносить результаты. Только после этого переносите этот опыт на реальный счет.

6. Погружайтесь в наблюдения

После публикации важной новости, открывайте торговую платформу и смотрите на реакцию актива, из раза в раз. Затем – обратное упражнение: смотрите на график актива и пытайтесь понять, какая конкретно новость стала причиной столь резкого движения.

7. Подпишитесь на аккаунты известных экспертов

Когда на рынке происходит неординарное событие, популярные трейдеры спешат сделать разъясняющий пост в соцсетях, даже посреди ночи. Если вы торгуете в поздние часы, это отличный канал для получения оперативной практической аналитики.

8. Торгуйте не только валютами

Брокеры предоставляют доступ не только к EURUSD. Если, к примеру, вам предоставляется возможность совершать сделки на паре сотен активов, начните изучать их особенности. Быть может, не самые популярных из них могут оказаться самыми привлекательными и удобными для вас.

9. Используйте торговые калькуляторы

На каком уровне ставить Stop Loss, какая сумма необходима для маржи по будущей сделке – все это можно посчитать онлайн буквально за секунды при помощи удобных калькуляторов, которые вы найдете на сайте своего брокера.

10. Изучайте корреляцию

Когда вы разберетесь, почему одна и та же новость отправляет валютную пару вверх, а, скажем, золото – вниз, вам откроется код рынка. Это одна из самых интересных стратегий для среднесрочной и долгосрочной торговли.