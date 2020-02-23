Народные приметы на 24 февраля подскажут, следует ли готовиться к продолжению зимы

Народные приметы на 24 февраля помогут узнать, следует ли быть готовым к затяжному продолжению зимы.

Несколько веков назад в народной среде имело место так называемое метеорологическое правило, согласно которому теплая погода в двадцать четвертый день второго месяца года является признаком того, что зима окончательно отступила. Кроме того, в былые времена было принято считать, что снежные сугробы, наблюдающиеся 24 февраля, свидетельствуют о том, что в мае будет много зелени.

Крестьяне, жившие несколько веков назад, в этот день кормили домашних животных лучшим кормом, чтобы они не болели.

Кроме того, в былые времена 24 февраля жены легонько били мужей. Считалось, что эти действия помогут избежать супружеских измен.