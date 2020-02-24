Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 25 февраля подскажут, будет ли лето дождливым

Народные приметы на 25 февраля подскажут, будет ли лето дождливым

Народные приметы на 25 февраля помогут узнать, будет ли грядущее лето сопровождаться обилием осадков.

Несколько столетий назад люди доверяли поверью, согласно которому вьюга, наблюдающаяся в двадцать пятый день последнего месяца зимы, является верным свидетельством того, что в период с июня по август будут часто выпадать осадки в больших количествах. Звездное небо в этот день народные приметы называют предвестником хорошего урожая.

Холодную погоду 25 февраля в былые времена люди трактовали в качестве признака раннего прихода весны. Ручьи, которые потекли в этот день, народные приметы называют предвестником хорошего улова рыбы.

25 февраля поверья не советуют начинать новые дела, поскольку считается, что планы не будут реализованы должным образом.