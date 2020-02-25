Начало весны — лучшее время для заказа фонтана

В воздухе уже пахнет весной, дни становятся светлее и все больше верится в то, что скоро наступит тепло. Если вы — владелец загородного дома или дачи и мечтаете установить на своем участке фонтан, то именно сейчас — в самом конце февраля или начале марта пришло время всерьез задуматься о заказе. Чтобы к началу летнего сезона фонтан стоял на вашем участке и был готов к работе.

Почему сейчас?

У кого-то может появиться вопрос, почему сейчас? Не рано ли? Ведь во многих регионах на улице еще лежит снег, а морозы могут возвращаться до конца марта.

Устанавливать изделие еще, действительно, рано, но заказать строительство фонтана нужно именно сейчас, чтобы к моменту, когда заморозков уже не будет, все было готово к монтажу.

Этапы строительства фонтана

Первая стадия — четко сформулированное желание и поиск подрядчика. Как только вы решили, что фонтану быть, нужно ответить на еще один важный вопрос: из чего он будет сделан?

Самыми долговечными, качественными и надежными считаются фонтаны из мрамора и гранита, они могут прослужить десятилетиями, при этом достаточно просты в уходе и элегантно выглядят.

Вторые по популярности — цементные фонтаны с облицовкой. На первых порах они тоже неплохо смотрятся, но к сожалению, начинают разрушаться уже через несколько лет и практически не подлежать ремонту.

Как только вы определились с типом фонтана и нашли подрядчика, наступает непосредственный процесс работы:

анализ условий на площадке, отведенной под возведение фонтана — рельеф, почва, наличие коммуникаций и т.д.;

разработка проекта на основе пожеланий заказчика, иллюстраций или фотографий, предоставленных им;

выбор камня — чаще всего это гранит или мрамор, первый более прочный и подходит для создания простых по форме изделий, второй отлично поддается обработке и художественной резьбе;

3D-проектирование, чтобы заказчик мог оценить будущее изделие в объеме;

инженерная разработка — выбор всех технических средств: насоса, труб, разбрызгивателей, подсветки, фильтров и т.д.;

непосредственное изготовление чаши и всех декоративных элементов из выбранного сорта натурального камня.

Все эти стадии можно проводить при любой погоде, так как они не требуют работ на участке. Именно поэтому начинать нужно сейчас, на стыке зимы и весны, чтобы к апрелю-маю, когда почва уже не будет мерзлой, можно было сразу же начинать монтаж.

Когда на улице становится тепло, начинается процесс подготовки площадки: роют траншеи для коммуникаций, закладывают фундамент, гидроизолируют его, подключают все коммуникации, организуют пункт управления работой фонтана, а затем — устанавливают декоративные каменные элементы и все техническое оборудование.