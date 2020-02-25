Начало весны — лучшее время для заказа фонтана

В воздухе уже пахнет весной, дни становятся светлее и все больше верится в то, что скоро наступит тепло. Если вы — владелец загородного дома или дачи и мечтаете установить на своем участке фонтан, то именно сейчас — в самом конце февраля или начале марта пришло время всерьез задуматься о заказе. Чтобы к началу летнего сезона фонтан стоял на вашем участке и был готов к работе.
У кого-то может появиться вопрос, почему сейчас? Не рано ли? Ведь во многих регионах на улице еще лежит снег, а морозы могут возвращаться до конца марта.
Устанавливать изделие еще, действительно, рано, но заказать строительство фонтана нужно именно сейчас, чтобы к моменту, когда заморозков уже не будет, все было готово к монтажу.
Первая стадия — четко сформулированное желание и поиск подрядчика. Как только вы решили, что фонтану быть, нужно ответить на еще один важный вопрос: из чего он будет сделан?
Самыми долговечными, качественными и надежными считаются фонтаны из мрамора и гранита, они могут прослужить десятилетиями, при этом достаточно просты в уходе и элегантно выглядят.
Вторые по популярности — цементные фонтаны с облицовкой. На первых порах они тоже неплохо смотрятся, но к сожалению, начинают разрушаться уже через несколько лет и практически не подлежать ремонту.
Как только вы определились с типом фонтана и нашли подрядчика, наступает непосредственный процесс работы:
Все эти стадии можно проводить при любой погоде, так как они не требуют работ на участке. Именно поэтому начинать нужно сейчас, на стыке зимы и весны, чтобы к апрелю-маю, когда почва уже не будет мерзлой, можно было сразу же начинать монтаж.
Когда на улице становится тепло, начинается процесс подготовки площадки: роют траншеи для коммуникаций, закладывают фундамент, гидроизолируют его, подключают все коммуникации, организуют пункт управления работой фонтана, а затем — устанавливают декоративные каменные элементы и все техническое оборудование.