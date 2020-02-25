Вес банкомата варьируется в диапазоне 400-1000 кг. Если он бронированный, то масса превышает 1000 кг. Транспортировка подобного оборудования сопряжена с некоторыми сложностями. Требует тщательной подготовки. Подробнее об этом можно прочитать здесь или узнать у специалистов. Перевозка может быть выполнена только обладающими опытом перемещения крупногабаритного банковского оборудования компаниями.

Как правильно подготовиться к перевозке

Специфика транспортировки используемого в работе любого банка оборудования заключается в его оснащении сложной электроникой. Банкомат начинен различными механизмами, электронными системами. Работа с ними предполагает бережное отношение при демонтаже и монтаже, погрузке-разгрузке, перемещении.

Чтобы банкомат остался в полной сохранности, стоит придерживаться следующих советов в подготовке к перевозке:

составьте план предстоящих работ;

вызовите специалиста по транспортировке банкоматов на объект, чтобы он смог оценить реальное положение дел;

демонтируйте оборудование;

подготовьте защитный настил на протяжении всего пути, по которому предполагается переносить банкомат до погрузки в транспортное средство;

для выноса и погрузки банкомата используйте такелажные ремни, кран манипулятор, иное специализированное оборудование.

Успешная перевозка банкомата гарантирована в случае, если проработаны основные моменты, привлечены специалисты.

Как перевезти банкомат

После погрузки в грузовой автомобиль тяжелое банковское оборудование располагают так, чтобы обеспечить его устойчивость на протяжении всего пути. Крепят его с помощью специальных систем. В перевозке должен быть задействован специализированный транспорт. Важно, чтобы его технические характеристики соответствовали параметрам перевозимого банкомата.

Крупногабаритный груз перевозят строго в вертикальном положении. Размещение на боку или задней стенке приводит к выходу из строя электроники. По прибытии в конечный пункт оборудование выгружают, переносят на место хранения или установки. Силами сторонних или имеющихся в штате финансовой организации специалистов выполняют настройку и подключение.

Перевозка банковского оборудования требует наличия специальных технических средств. Предполагает привлечение спецтехники, квалифицированных специалистов. Обратиться за получением данной услуги можно в специализированную транспортную компанию.