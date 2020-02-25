Вес банкомата варьируется в диапазоне 400-1000 кг. Если он бронированный, то масса превышает 1000 кг. Транспортировка подобного оборудования сопряжена с некоторыми сложностями. Требует тщательной подготовки. Подробнее об этом можно прочитать здесь или узнать у специалистов. Перевозка может быть выполнена только обладающими опытом перемещения крупногабаритного банковского оборудования компаниями.
Специфика транспортировки используемого в работе любого банка оборудования заключается в его оснащении сложной электроникой. Банкомат начинен различными механизмами, электронными системами. Работа с ними предполагает бережное отношение при демонтаже и монтаже, погрузке-разгрузке, перемещении.
Чтобы банкомат остался в полной сохранности, стоит придерживаться следующих советов в подготовке к перевозке:
Успешная перевозка банкомата гарантирована в случае, если проработаны основные моменты, привлечены специалисты.
После погрузки в грузовой автомобиль тяжелое банковское оборудование располагают так, чтобы обеспечить его устойчивость на протяжении всего пути. Крепят его с помощью специальных систем. В перевозке должен быть задействован специализированный транспорт. Важно, чтобы его технические характеристики соответствовали параметрам перевозимого банкомата.
Крупногабаритный груз перевозят строго в вертикальном положении. Размещение на боку или задней стенке приводит к выходу из строя электроники. По прибытии в конечный пункт оборудование выгружают, переносят на место хранения или установки. Силами сторонних или имеющихся в штате финансовой организации специалистов выполняют настройку и подключение.
Перевозка банковского оборудования требует наличия специальных технических средств. Предполагает привлечение спецтехники, квалифицированных специалистов. Обратиться за получением данной услуги можно в специализированную транспортную компанию.