Мини-самосвалы: малые, незаменимые помощники

Мини-самосвалы Truxta, от всемирно известного британского производителяTufftruk, широко используются в качестве вспомогательной техники в строительстве, при ремонтах зданий, дорожных работах, в городском коммунальном хозяйстве, в подсобном хозяйстве. Они сверхкомпактны, универсальны, очень маневренные, ими просто управлять.Они эффективны везде, где применение больших машин экономически не оправданно или применить их не позволяют габариты стройплощадки.Мини-самосвал больше известен во всем мире под общим названием мини-дампер (minidumper).

Преимущества различных моделей мини-самосвалов

Мини-самосвалы Truxtra могут работать на бензине, дизтопливе или от аккумулятора. У самых продвинутых моделей шарнирно-сочлененное шасси, поэтому они могут маневрировать в самых труднодоступных местах, где требуется наименьший угол поворота из всех возможных. При этом привод 4х4 делает их очень проходимыми, практически вездеходами. Удивительно, но, в зависимости от модели, у машины еще и грузоподъемность немаленькая: от 300 до 450 килограммов. Так что британский самосвал сделан словно бы по русской пословице – «мал золотник, да дорог». Более простые модели лишены шарнирного механизма и, за счет более простой и крепкой конструкции, легче выдерживают непростые условия стройплощадок.

А еще он проходит по своим габаритам через стандартный проем двери и очень легко управляется. В этих мини-самосвалах предусмотрена защита от опрокидывания, а выгрузка кузова - автоматизирована. Есть надежная гидростатическая тормозная система, защищенная от отказов и способная удерживать груженую машину на самых крутых склонах без малейших проблем для безопасности. Важно и наличие прочных шин, которым не страшны любые покрытия. Да и балансировка кузова выполнена идеально, поэтому даже при полной загрузке проблем с этим чудо-самосвалом не бывает.

А еще к нему имеются различные дополнительные опции: шины для газона, оцинкованный кузов с целью повышения его долговечности, фаркоп, повышенные борта кузова, снежный отвал и другие опции, повышающие универсальность Truxta.

Продукцию компанииTufftrukв России представляет официальный дилер - ООО «Эрлинг», который обепечивает своевременную поставку мини-самосвалов Truxta российским покупателям, несет гарантийные обязательства, осуществляет сервисное обслуживание и обеспечивает оригинальными запасными частями.