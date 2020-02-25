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Народные приметы на 26 февраля подскажут, будет ли весна теплой

Народные приметы на 26 февраля подскажут, будет ли весна теплой

Народные приметы на 26 февраля помогут определить, будет ли предстоящая весна холодной.

Несколько столетий назад так называемыми народными синоптиками было сформулировано правило, которое гласит, что в том случае, если 26 февраля имеет место морозная погода, и лежит снег, в период с марта по май будет достаточно прохладно. Тающие снежные массы в этот день народные приметы называют предвестниками теплой весны.

Кроме того, морозы в двадцать шестой день февраля ранее трактовались в качестве признака того, что лето будет жарким.

Помимо этого, в былые времена люди верили в то, что в ночь на 26 февраля умершие смотрят на своих родственников с небес, а звезды являются их глазами. Если так называемых жителей потустороннего мира позвать по имени, они помогут справиться с любыми трудностями.

 