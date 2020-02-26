Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №4 в ходе досмотра транспортного средства, доставлявшего продукты в магазин учреждения, обнаружили и изъяли 4 мобильных телефона и 4 зарядных устройства, которые были спрятаны ухищренным способом в кабине. Автомобилем управлял житель Саранска.

В лечебном исправительном учреждении №19 при досмотре посылки, присланной осужденному к 4 годам лишения свободы жителем Ставропольского края, были обнаружены и изъяты мобильный телефон, сим-карта, зарядное устройство, 3 купюры номиналом 100 рублей, 1 купюра номиналом 200 рублей и 1 купюра номиналом 1000 рублей, спрятанные ухищренным способом в кроссовках.

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Источник: 13.fsin.su