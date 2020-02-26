Народные приметы на 27 февраля подскажут, будет ли лето знойным

Народные приметы на 27 февраля помогут определить, какие погодные условия будут наблюдаться грядущим летом.

Несколько веков назад люди, наблюдая за погодой в последние дни третьего месяца зимы, определяли, к какому лету следует готовиться. Считалось, что сильные морозы, имеющие место 27 февраля, свидетельствуют о том, что грядущее лето будет знойным. Солнечная погода в этот день народными приметами трактуется в качестве предвестника комфортной метеорологической обстановки в период с июня по август. Но также ясный день в данном случае сигнализирует о том, что морозы отступят не очень скоро.

Народные приметы не рекомендуют 27 февраля посещать врачей. Считалось, что аура этого дня не предусматривает везения для тех, кто решил взяться за свое здоровье.

Также народные приметы советуют 27 февраля совершать покупки. Считалось, что данное времяпровождение принесет хороший результат.