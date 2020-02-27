Саранск был признан одним из самых финансово доступных городов России

Саранск оказался одним из самых доступных городов России в финансовом плане.

Специалисты государственной службы статистики, проанализировав различные данные, вывели индекс стоимости проживания в населенных пунктах России.

Саранск занял второе-третье место среди региональных столиц. Первенство удерживает главный город Ингушетии Магас.

Высокая позиция Саранска, по словам составителей рейтинга, объясняется низким уровнем безработицы, наличием мер по регулированию стоимости самых популярных продуктов, регулярным проведением сельскохозяйственных ярмарок, появлением новых производственных площадок и некоторыми другими факторами.

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Источник: fedpress.ru