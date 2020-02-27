Народные приметы на 28 февраля подскажут, какая погода будет в сентябре

Народные приметы на 28 февраля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в течение первого месяца осени.

Несколько столетий назад люди в двадцать восьмой день последнего месяца зимы определяли, к какому сентябрю следует готовиться. В данном случае действует прямо пропорциональный принцип. Это означает, что теплая погода, наблюдающаяся 28 февраля, предвещает комфортную температуру воздуха в сентябре, а морозы свидетельствуют о том, что первый месяц осени будет холодным.

Паводок, имеющий место 28 февраля, народные приметы называют предвестником отличного сенокоса, а отсутствие снега сигнализирует о плохом урожае.

В этот день люди, жившие несколько столетий назад, гадали, поскольку верили в том, что именно 28 февраля можно получить максимально точные предсказания.