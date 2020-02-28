Народные приметы на 29 февраля подскажут, наступит ли в ближайшее время оттепель

Народные приметы на 29 февраля подскажут, следует ли готовиться к скорому наступлению оттепели.

Стоит отметить, что в былые времена народные приметы, касающиеся 29 февраля, не были четко обозначены, поскольку эта дата появляется в календаре только один раз в четыре года. Сохранившиеся до наших дней приметы, содержат информацию о том, что шуршащий лес в последний день зимы является предвестником скорого наступления оттепели, а потрескивающие деревья сигнализируют о морозной погоде на ближайшее время.

Народные поверья категорически запрещают в этот день разрешать ночевать в доме посторонним людям. В былые времена считалось, что гость, оставшийся на ночь, может накликать болезнь.

Крестьяне в этот день с особым вниманием следили за домашней скотиной, чтобы с ней ничего не случилось вследствие влияния мистических сил.